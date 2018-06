Duisburg/Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist MSV Duisburg muss mehrere Monate auf Andreas Wiegel verzichten. Der Mittelfeldspieler erlitt am Montagabend im Auswärtsspiel der "Zebras" beim FC St. Pauli (0:2) einen Kreuzbandriss im linken Knie und einen Innenmeniskusriss. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Der 24-Jährige hatte gegen die Hamburger nach langer Verletzung erst sein Comeback gefeiert.

"Da kommt Andi Wiegel nach zweieinhalb Monaten Verletzungspause mit so einem starken Auftritt wieder zurück, und dann passiert ihm so ein Unglück", klagte MSV-Trainer Gino Lettieri am Dienstag. Und ergänzte: "Das macht mich wirklich sprachlos und fassungslos."

