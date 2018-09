Hamburg (dpa/lno) - Um die Flüchtlinge am Hamburger Hauptbahnhof besser versorgen zu können, hat die Deutsche Bahn zwei Zelte auf dem Platz vor dem Gebäude aufgebaut. Dort sollen die durchreisenden Menschen kurzfristig unterkommen und von Helfern betreut werden. Das teilte Bahn-Sprecher Egbert Meyer-Lovis am Mittwoch in Hamburg mit. Bisher verbrachten dutzende Flüchtlinge die Nacht in der Wandelhalle im Bahnhof, während sie auf ihre Anschlusszüge warteten. "Das ist für die Menschen keine schöne Situation", sagte Meyer-Lovis. Die Zelte sollen auf unbestimmte Zeit stehen bleiben.