Hamburg (dpa/lno) - Ein brennender Holzübergang hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr am U- und S-Bahnhof Berliner Tor in Hamburg-St. Georg ausgelöst. Der Brand konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden, doch der Rauch hatte sich bis in den Bahnsteigbereich ausgebreitet. Drei U-Bahnen mussten evakuiert werden, zwei davon im Tunnel und eine im Bahnhof, wie ein Feuerwehrsprecher am Abend sagte.

Auch im Bahnhofsbereich mussten die dort wartenden Menschen herausgebracht werden. Die Feuerwehr sprach von mehreren hundert Menschen, die in Sicherheit gebracht werden mussten. Eine Person habe sich beim Aussteigen leicht an der Hand verletzt.

Nach Angaben der Feuerwehr war ein hölzerner Gleisübertritt in Brand geraten. In ersten Berichten war noch von einer brennenden Palette die Rede gewesen. Etwa 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Laut Hochbahn gab es aufgrund des Feuers Störungen im Innenstadtbereich. Gegen 20.00 verkündete die Hochbahn dann per Tweet wieder Normalisierung: "U-Bahn-Betrieb auf der #U2, #U3 und #U4 wieder aufgenommen.#hvv"

Twitter Hochbahn