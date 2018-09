Hamburg (dpa/lno) - Beatles-Fans können bei einem New Yorker Online-Auktionshaus auf Schätze des einstigen Hamburger Beatlemania-Museums bieten. Bei "Heritage Auctions" werden noch bis Samstag Fotos, Autogramme, aber auch Exotisches wie Bruckstücke der Fassade des Hamburger Star Clubs angeboten, in dem die Beatles 1962 auftraten. Die Sammlung stammt größtenteils von Uwe Blaschke, der zahllose Erinnerungsstücke an die Liverpooler Band zusammengetragen hatte. Nach seinem Tod 2010 schloss kurze Zeit später auch Beatlemania im Stadtteil St.Pauli. Nun werden für die mehr als 300 Stücke bei "Heritage Auctions" jeweils mindestens 300 Dollar veranschlagt - für den ersten Plattevertrag sollen sogar bis zu 150 000 Dollar fällig werden, wie das "Hamburger Abendblat" schreibt. Die Zeitung hatte zuvor über die Auktion berichtet.

Die Auktion in New York