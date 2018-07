Hamburg (dpa/lno) – Im Rahmen ihrer Vorbereitung auf die neue Saison in der Volleyball-Bundesliga treffen die Frauen des VT Aurubis Hamburg beim Fischbek-Cup auf hochkarätige Gegner. Das Team von Dirk Sauermann bestreite am Samstag (10.00 Uhr) in der CU Arena das Auftaktspiel gegen den zehnmaligen deutschen Meister Schweriner SC.

Weiterer Teilnehmer ist der niederländische Champion VC Sneek, gegen den die Hanseatinnen am Samstag (16.00 Uhr) antreten. Dazwischen treffen Schwerin und Sneek aufeinander. Gespielt wird jeweils über die volle Distanz. Das erste Punktspiel für die Hamburgerinnen steht am 17. Oktober beim Köpenicker SC auf dem Programm.

Mitteilung VT Aurubis Hamburg