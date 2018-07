Hamburg (dpa/lno) - Rund 2000 Schüler haben beim Tag der Freien Schulen den Hamburger Rathausmarkt in ein riesiges Freiluftklassenzimmer verwandelt. Gemeinsam mit NDR-Moderatorin Birgit Hasselbusch gestalteten sie eine 90-minütige Schulstunde. In Hamburg besuchen mehr als 20 000 Schüler eine Privatschule. Die bundesweite Aktion sollte die Vielfalt und Größe des freien Schulsystems in Deutschland sichtbar machen. Veranstaltet wurde das Event von der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen Hamburg (AGFS). "Schulvielfalt ist ein essenzieller Bestandteil einer Demokratischen Bürgergesellschaft", sagte AGFS-Sprecher Volker Reitstätter.

