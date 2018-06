Braunschweig (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig will seine Serie auch im Spiel gegen den Tabellendritten FC St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr) ausbauen. Nach drei Siegen mit insgesamt 11:0 Toren und dem Sprung in die obere Tabellenregion strotzen die Niedersachsen nur so vor Selbstbewusstsein. Erstmals wird das Eintracht-Stadion mit mehr als 23 000 Zuschauern in dieser Saison ausverkauft sein.

"Wir freuen uns auf die tolle Kulisse", sagte Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag. "Wir werden Geduld mitbringen müssen, diese disziplinierte Mannschaft zu schlagen. St. Pauli ist für mich ein Aufstiegsfavorit."

Personell kann Lieberknecht dazu aus dem Vollen schöpfen. Auch der zuletzt angeschlagene Phil Ofosu-Ayeh ist wieder einsatzbereit.

Homepage Eintracht Braunschweig