Hamburg (dpa/lno) - Der Kirchengemeinderat des Hamburger Michel will noch am Freitag über den weiteren Umgang mit einer Roma-Gruppe beraten. Die rund 40 Männer, Frauen und Kinder aus Balkanländern waren am Donnerstag mit Unterstützern zu einem Protest in die Kirche gekommen, um ein Bleiberecht für ihre Familien in Deutschland zu fordern. Nach stundenlangen Gesprächen mit Hauptpastor Alexander Röder verließen sie die Kirche, durften aber die Nacht im Gemeindehaus verbringen, wie Polizei und Gemeinde bestätigten. Über das weitere Vorgehen müsse der Kirchengemeinderat auf einer Sitzung am Nachmittag entscheiden, sagte eine Michel-Sprecherin am Freitag.

Roma aus Serbien, Bosnien und Mazedonien haben kaum Chancen auf Asyl in Deutschland - die Staaten gelten als sichere Herkunftsländer. Asylbewerber müssen deshalb mit schneller Abschiebung rechnen. Die Roma in Hamburg wehren sich dagegen.

Mitteilung der Initiative