Hamburg (dpa/lno) - Der Ausschuss für Sport und Olympia der Hamburgischen Bürgerschaft hat am Freitag seine Beratungen für eine mögliche Ausrichtung von Olympischen und Paralympischen Spielen im Jahr 2024 in der Hansestadt aufgenommen. Gemeinsam mit dem Ausschuss für Umwelt und Energie, dem Verkehrs- und dem Innenausschuss sollte es um die Themen Nachhaltigkeit, Mobilität und Sicherheit gehen. Nach einem Sachstandsbericht der Behörde für Umwelt und Energie sollen die Spiele, wenn Hamburg denn den Zuschlag erhält, unter der Anwendung höchster ökologischer und sozialer Standards durchgeführt werden. So ist geplant, alle Sportstätten einer Umweltprüfung zu unterziehen.