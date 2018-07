Hamburg (dpa/lno) - Hamburg kann bei seiner Bewerbung um die Olympischen Spiele 2024 auf die Unterstützung des Deutschen Bundestags setzen. Im Anschluss an eine Sitzung des Bundestagssportausschusses in Hamburg sagte die Vorsitzende Dagmar Freitag (SPD) am Montag: "Sie sehen daran, dass wir heute hier sind, dass uns diese Bewerbung am Herzen liegt." Natürlich stellten die Abgeordneten auch kritische Fragen. "Aber das ist Aufgabe von Parlamentariern."

Mit Blick auf das Referendum am 29. November sagte Freitag, dass der Ausschuss an einer gemeinsamen Erklärung arbeite: "Es soll ein starkes Signal auch über die Stadtgrenzen hinaus sein, dass wir diese Bewerbung wirklich als deutsche Bewerbung sehen und dass dabei auch unsere Unterstützung nicht fehlen wird."