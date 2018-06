Hamburg (dpa/lno) - Die Referees des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV) schlagen Alarm. In einem offenen Brief prangerten sie die verrohten Zustände auf den Amateur-Sportplätzen der Hansestadt an. "Vielfach werden wir ehrenamtlichen Schiedsrichter respektlos behandelt. In einigen Fällen werden wir beleidigt, bedroht oder gar körperlich attackiert", hieß es in dem vom HFV am späten Montagabend verbreiteten Schreiben. Die Unparteiischen drohen schon seit längerem damit, Spiele einiger namentlich nicht genannter Clubs künftig nicht mehr leiten zu wollen, sollte sich an den Zuständen nichts ändern.

"Wir Schiedsrichter sind nicht das Ventil für gesellschaftliche Probleme, schlechte Erziehung oder unkontrollierte Emotionen.... Wir fordern die verantwortlichen Personen in den Vereinen dazu auf, dafür zu sorgen, dass Spieler, Eltern, Trainer und Zuschauer uns mit Respekt begegnen", lautet ihre Forderung. Denn der Respekt vor den Spielleitern sei "vollkommen verloren gegangen", selbst einige Vereinsoffizielle hätten "ein Werteproblem", schrieben sie in dem Brief und führten darin auch einige abschreckende Beispiele auf.

Sollten die Anliegen keine Unterstützung finden und keine Besserung der Situation eintreten, behalten sich Hamburgs Verbands-Referees weitere aufmerksamkeitswirksame Maßnahmen vor. Ihre Initiative werde "ausdrücklich unterstützt" durch den Verbands-Schiedsrichterausschuss und die acht Hamburger Bezirks-Schiedsrichterausschüsse, hieß es.

Mitteilung des Hamburger Fußball-Verbands