Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV will seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga heute fortsetzen. Bei dem mit zehn Punkten überraschend stark gestarteten Aufsteiger FC Ingolstadt geht es für den zuletzt zweimal unbesiegten HSV um eine Bestätigung der guten Leistungen. Zuletzt hatten die Hamburger mit 3:0 in Mönchengladbach gewonnen und gegen Eintracht Frankfurt ein 0:0 erreicht.

"Wir müssen extrem viel dagegensetzen, geschlossen auftreten und mehr als gegen Frankfurt zum Abschluss kommen", forderte Trainer Bruno Labbadia vor der zweiten Partie der englischen Woche. Schon am Samstag (18.30 Uhr) steht das nächste Match an - dann kommt der FC Schalke 04 in das Hamburger Volksparkstadion.

Vorbericht auf hsv.de