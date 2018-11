Rostock (dpa) - Auf der Ostsee vor Warnemünde hat die Wasserschutzpolizei am Dienstag die Suche nach einem vermissten Segler fortgesetzt. Der 42 Jahre alte Mann war am Montag bei einem Segelmanöver über Bord gegangen, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Rostock am Dienstag. Der Vermisste habe keine Rettungsweste getragen. Der 42-Jährige war mit drei weiteren Männern aus dem Raum Hamburg in einem Segelboot auf der Einfahrt zum Seekanal Rostock-Warnemünde unterwegs gewesen.