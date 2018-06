Metz (dpa/lno) - Mischa Zverev ist beim Tennisturnier in Metz in das Achtelfinale eingezogen. Der 28 Jahre alte Hamburger gewann am Dienstag gegen Pablo Carreño-Busta aus Spanien nach einigen Problemen mit 6:2, 6:7 (3:7), 6:1. Bei der mit 494 310 Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung trifft der ältere der beiden Zverev-Brüder jetzt auf den an Nummer drei gesetzten Franzosen Jo-Wilfried Tsonga.

