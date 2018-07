Hamburg (dpa/lno) - Der Quantenphysiker Ignacio Cirac erhält in diesem Jahr den mit 40 000 Euro dotierten Hamburger Preis für Theoretische Physik. Ciracs Modelle auf der Grundlage der Quantenmechanik seien wegweisend für die Kontrolle und Speicherung von Informationen und damit grundlegend für die Entwicklung eines besonders schnell rechnenden Quantencomputers, teilte die Joachim Herz Stiftung am Mittwoch in Hamburg mit. Der 49-Jährige ist Direktor der Abteilung Theorie am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München.

"Quantencomputer könnten (...) die Recherche in Datenbanken extrem vereinfachen und die Sicherheit der Datenübertragung revolutionieren", hieß es in einer Pressemitteilung. Ciracs Methoden seien auch für andere Forschungsgebiete wichtig, so in der Festkörperphysik, der Supraleitung und bei der Simulation von Modellen der Teilchenphysik. "Er entwickelt Werkzeuge, die sich in vielen Bereichen anwenden lassen", sagte Professor Peter Schmelcher vom Zentrum für optische Quantentechnologien in Hamburg.

Der Preis soll am 12. November auf dem Forschungscampus in Hamburg-Bahrenfeld verliehen werden. Mit der Auszeichnung, die gemeinsam von der Stiftung und dem Hamburg Centre for Ultrafast Imaging vergeben wird, ist ein Forschungs- und Lehraufenthalt des spanischen Preisträgers in der Hansestadt verbunden.

Pressemitteilung mit Link zu Foto des Preisträgers

Hamburger Preis für Theoretische Physik