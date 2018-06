Hamburg (dpa/lno) - Reeperbahn Festival Nummer 10: Zur Jubiläumsausgabe von Deutschlands größtem Clubfestival kommen von Mittwoch an wieder Tausende Musikfans, Künstler und Fachbesucher aus aller Welt nach Hamburg. An vier Tagen treten 400 Musiker und Bands in Dutzenden Bars, Clubs und Kneipen rund um die berühmte Reeperbahn auf. Dazu gibt es eine Branchenkonferenz mit zahlreichen Workshops, Panels und Diskussionsrunden, zu der 3500 Fachbesucher erwartet werden.

Ein Highlight ist eine Veranstaltung der britischen Band New Order ("Temptation"), die nach zehn Jahren Pause ihr neues Album "Music Complete" präsentiert - nach bisherigen Plänen nur vom Band - und sich den Fragen der Fans stellt. Mit dabei sind außerdem die Austro-Pop-Sensation Wanda ("Bologna") aus Wien und der deutsche Singer-Songwriter Joris ("Herz über Kopf"). Mit dem Gastland Finnland bietet das Festival erstmals einen Länderschwerpunkt.

