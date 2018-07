Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Bevölkerung wächst weiter. Ende vergangenen Jahres lebten insgesamt 1,73 Millionen Menschen in der Hansestadt - 16 500 mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Hauptgrund für den Anstieg war der Zuzug von Menschen vor allem aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Zugezogene aus dem Ausland kamen den Angaben zufolge am häufigsten aus Polen, Rumänien, Bulgarien, Spanien und Italien. Der Ausländeranteil an der gesamten Bevölkerung betrug Ende 2014 rund 14 Prozent.

Insgesamt zogen im vergangenen Jahr 91 500 Frauen und Männer nach Hamburg, während 77 700 die Stadt verließen. Die Bevölkerung wäre aber auch ohne Zuzüge gewachsen, da die Zahl der Geburten im vergangenen Jahr höher war als die der Sterbefälle. Insgesamt kamen nach Angaben des Statistikamts 19 000 Kinder zur Welt, während 16 800 Frauen und Männer starben.