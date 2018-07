Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) will für die Flüchtlinge in der Hansestadt mehrsprachige Flyer herausbringen. "Schon in rund zwei Wochen werden die dreisprachigen Broschüren mit deutscher, englischer und arabischer Sprache erhältlich sein, die den vielen Flüchtlingen bei der selbstständigen Fortbewegung mit öffentlichen Verkehrsmitteln behilflich sein sollen", sagte HVV-Sprecher Rainer Vohl am Donnerstag. Zuvor hatten Medien darüber berichtet. Ein ähnliches Projekt läuft bereits seit einigen Wochen erfolgreich in Berlin.