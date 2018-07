Hamburg (dpa) - Mehrere hundert Menschen haben am Freitag schon im Morgengrauen vor dem Apple Store am Jungfernstieg in Hamburg Schlange gestanden, um eines der neuen iPhones zu ergattern. Unter den Wartenden waren nach Angaben von Beobachtern auffallend viele Osteuropäer. In Europa werden die beiden neuen iPhone-Modelle 6S und 6S Plus zunächst nur Deutschland, Frankreich und Großbritannien verkauft. Interessenten in Polen, Russland oder anderen Ländern weichen erfahrungsgemäß auf einen Graumarkt aus. Einige der Kaufinteressent in Hamburg hatten die ganze Nacht ausgeharrt. Helfer versorgten die frierenden und müden Menschen am Morgen mit warmen Kaffee. Um 08.00 Uhr - früher als sonst - öffnete der Laden, um die ersten Käufer einzulassen, die sich noch schnell mit ihren alten Smartphones filmten.