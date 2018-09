Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mehrere Wochen auf Angreifer verzichten. Nach Clubangaben zog sich der 29 jährige Deutsch-Kanadier eine Entzündung des Schambeins zu. "Garretts Ausfall ist ein Verlust. Er ist gerade erst in die Saison gestartet und hat in seinen beiden Einsätzen gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist", sagte Freezers-Sportdirektor Stéphane Richer. Nach dem Spiel am Freitagabend (19.30 Uhr) in Schwenningen gastieren die Hamburger am Sonntag (17.45 Uhr) in München.

