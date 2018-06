Hamburg (dpa/lno) - Immer öfter werden Drohnen am Hamburger Flughafen gesichtet. Das teilte Sprecherin Stefanie Harder in Hamburg mit, nachdem vergangene Woche ein Pilot beim Landemanöver eine Drohne in nur 30 Metern Entfernung meldete. Zu einem Zusammenstoß war es nicht gekommen. "Grundsätzlich ist es verboten, im Umkreis von 1500 Meter um ein Flughafengelände Drohnen steigen zu lassen", erklärte Kristina Kelek von der Deutschen Flugsicherung in Langen. Doch das würden die wenigsten Nutzer wissen. Außerhalb des kontrollierten Luftraums gilt eine pauschale Flugerlaubnis für private Zwecke.

