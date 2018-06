Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs AfD-Fraktion will nach ihrem achtmaligen Scheitern bei der Wahl zur Härtefallkommission nun notfalls vor das Verfassungsgericht ziehen. "Noch ist es ja so, dass wir hoffen, dass die Einsicht der Mitglieder der anderen Fraktionen dazu führen wird, dass wir zu einer Lösung finden werden, die nicht vor Gericht stattfindet", sagte Fraktionschef Jörn Kruse am Dienstag. Unter Hinweis auf ein von der AfD in Auftrag gegebenes Gutachten des Freiburger Staatsrechtlers Dietrich Murswiek betonte er jedoch: "Im Ergebnis muss herauskommen, dass die AfD in allen Gremien vertreten ist."

Im Allgemeinen gilt im Parlament der Konsens, dass die von den Fraktionen vorgeschlagenen Kandidaten tatsächlich gewählt werden. Im Fall der Härtefallkommission - sie gilt für von Abschiebung bedrohte Menschen oft als letzte Hoffnung - beriefen sich die Abgeordneten der anderen Fraktionen auf die Freiheit ihres Mandats, um die Kandidaten der rechtskonservativen AfD immer wieder abzulehnen.