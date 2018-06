Hamburg (dpa/lno) - Torhüter ist am Dienstag in das Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV zurückgekehrt. Der ehemalige Nationalkeeper, der wegen eines Infekts im Heimspiel am Samstagabend gegen den FC Schalke 04 (0:1) nicht dem Kader angehörte, stand am Dienstagvormittag nach einer kurzen Einheit im Kraftraum auch wieder auf dem HSV-Trainingsplatz neben dem Volksparkstadion. Der 30-Jährige, der seinen Stammplatz zuletzt an den Tschechen Jaroslav Drobny verloren hatte, ist damit wieder ein Kandidat für das Aufgebot im Spiel bei Hertha BSC an diesem Samstag.

Ob dies auch für Gojko Kacar gilt, ist noch offen. Der 28 Jahre alte serbische Abwehr- und Mittelfeldspieler leidet weiterhin an einem Hexenschuss und konnte noch nicht wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen, teilte der HSV am Dienstag via Twitter mit. Kacar will am Mittwoch oder Donnerstag wieder mittrainieren, um den Auftritt bei seinem Ex-Club in Berlin nicht zu verpassen. "Es bleibt für mich ein besonderes Spiel. Ich freue mich auf die Begegnung", sagte der Profi.

HSV via Twitter