Hamburg (dpa/lno) - Der Zoll am Hamburger Flughafen hat eine Lieferung mit 111 geschützten Korallen und zehn Riesenmuscheln aus Vietnam beschlagnahmt. Einfuhrgenehmigungen nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen (Cites) lagen nicht vor, teilte ein Sprecher des Zolls am Dienstag mit. Es werde gegen zwei Bremer ermittelt, die im Verdacht stehen, illegal mit Korallen und Riesenmuscheln gehandelt zu haben. Am vergangenen Donnerstag seien die Wohn- und Geschäftsräume der beiden Beschuldigten durchsucht worden. Bei einem von ihnen fanden die Beamten weitere 52 lebende und zehn tote Steinkorallen.

Käufer der Tiere seien Aquarienbesitzer, sagte ein Sprecher des Zolls. Die beschlagnahmten lebenden Korallen und Muscheln seien in den Tierpark Hagenbeck gebracht worden. Die Lieferung am Flughafen war bereits im April aufgehalten worden, was der Zoll aber erst jetzt mitteilte.

