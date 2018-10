Hamburg (dpa/lno) - Die Initiative "Argumente für ein Nein zu Olympia" ist mit ihrem Plan gescheitert, ihre Gründe für ein Nein zu dem Sportgroßereignis im Informationsheft zum Hamburger Olympia-Referendum unterzubringen. Die Initiative habe die erforderlichen 10 000 gültigen Unterschriften nicht erreicht, teilte der rot-grüne Senat am Dienstag mit. Nach Prüfung durch die Bezirksämter seien nur 9958 Unterschriften eingereicht worden, wovon auch nur 7674 gültig gewesen seien. Damit sei die Stellungnahme nicht in das Informationsheft zum Olympia-Referendum am 29. November aufzunehmen.