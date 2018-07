Hamburg (dpa) - Mit einer glamourösen Gala hat die Eis-Revue Holiday on Ice am Dienstagabend ihre neue Saison offiziell eröffnet. Im noblen Hamburger Hotel Atlantic strahlten Promis auf dem Roten Teppich um die Wette. Darunter war auch Sylvie Meis ("Let's Dance"). Die 37-Jährige ist die Off-Stimme der neuen Eis-Show "Believe", die vom 26. November an durch ganz Deutschland tourt. Die Show erzählt die Liebesgeschichte von Romeo und Julia - aber mit Happy End. "Für mich ist der Auftritt hier ein Heimspiel", sagte die Wahlhamburgerin.

In langer Glitzerrobe posierte Meis auf dem Roten Teppich. Dagegen war ihr Auftritt bei der Preview der Vorstellung kurz vor der Gala freizügiger. Im kleinen Schwarzen präsentierte sie einen Auszug des Programms. Dafür wurde in einem Festsaal des Luxushotel extra eine Eisfläche aufgebaut.

Auch Jenny Elvers und Verona Pooth stellten sich dem Blitzlichtgewitter auf dem Roten Teppich. Letztere kam mit frischgefärbten blauen Haaren.

Holiday on Ice