Hamburg (dpa/lno) - Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im September gegenüber dem Vormonat um 2111 Personen oder 2,8 Prozent auf 72 139 zurückgegangen. Damit reduzierte sich die Arbeitslosenquote von 7,5 auf 7,3 Prozent, teilte die Agentur für Arbeit am Mittwoch in Hamburg mit. Der Septemberstand lag geringfügig über dem Niveau vor einem Jahr. Der Hamburger Arbeitsmarkt sei von einer ungebrochen hohen Dynamik gekennzeichnet, erklärte Agenturchef Sönke Fock. Die hohe Nachfrage nach neuen Mitarbeitern spiegele sich in der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, die sich per Juli um 2,2 Prozent auf 910 200 Arbeitnehmer erhöhte.