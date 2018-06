Hamburg (dpa/lno) - Die Zukunft der HSH Nordbank, die Unterbringung von Flüchtlingen und Hamburgs Olympia-Bewerbung stehen im Zentrum der Bürgerschaftssitzung heute. Der Auftakt (15.00 Uhr) gilt der Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Linken wollen in einer Aktuellen Stunde erneut für eine Abwicklung des Kreditinstituts werben. Möglicherweise kommende Woche entscheidet die EU-Kommission über die Zukunft der Bank. Daneben steht gleich mehrfach das Thema Flüchtlinge auf der Tagesordnung des Parlaments, angefangen von den Unterbringungsproblemen über die Sorgen der Hamburger bis hin zu den Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels im Berlin. In Sachen Olympia beraten die Abgeordneten über das Referendum am 29. November und die Stellungnahme des Rechnungshofs zu dem Sportgroßereignis.

Tagesordnung