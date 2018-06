Hamburg (dpa) - Die ehemalige Fecht-Weltmeisterin Claudia Bokel wird der deutschen Bewerbung für Olympische Spiele in Hamburg 2024. Die 42 Jahre alte Athletensprecherin im Internationalen Olympischen Komitee (IOC) wird sich ehrenamtlich engagieren und soll internationale Kontakte vertiefen. Dies bestätigte die Bewerbungsgesellschaft Hamburg 2024 am Mittwoch. Das neue Gremium wurde neben der Gesellschafterversammlung und dem Aufsichtsrat gegründet. Bokel ist auch DOSB-Präsidiumsmitglied.

Der Deutsche Olympische Sportbund und die Hamburger Gesellschaft sind derzeit mit der Vorbereitung des Referendums in Hamburg und Kiel am 29. November beschäftigt. Ende Oktober werden die Wahlunterlagen in die Haushalte verschickt, wobei die Kieler nur über den Segelstandort abstimmen. Bei der Briefwahl können die Unterlagen direkt in den nächsten Postkasten geworfen werden. Am 29. November sind in Hamburg 200 Wahllokale, in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt 85 geöffnet. Mit einem vorläufigen Ergebnis der Bürgerbefragung wird am späten Abend gerechnet.

Informationen zum Referendum

Mitteilung auf DOSB-Homepage