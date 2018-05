Hamburg (dpa/lno) - Mit Filmstar Catherine Deneuve und der Deutschlandpremiere von "Das brandneue Testament" beginnt heute Abend das 23. Hamburger Filmfest. Bis zum 10. Oktober stehen 172 Filme aus 52 Ländern auf dem Programm. Rund 50 000 Besucher werden erwartet. Die 71-jährige Deneuve darf am Eröffnungsabend auch gleich die renommierteste Ehrung des Festivals mitnehmen: den Douglas-Sirk-Preis für Verdienste um die Filmkultur und Filmbranche. Den verleihen die Hamburger seit 1995.

"Den Preis hat sie mehr als verdient", hatte Filmfestchef Albert Wiederspiel schon im Vorfeld betont. "Sie hat mit ihrem Spiel Generationen von Schauspielern geprägt und ist zugleich eine extrem mutige Schauspielerin, die auch mit jungen Regisseuren arbeitet und Nebenrollen annimmt." So wie in Jaco van Dormaels Werk "Das brandneue Testament", mit dem der Filmreigen an der Elbe startet. Für Kinder und Jugendliche läuft in den nächsten Tagen das Michel Filmfest.

