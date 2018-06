Hamburg (dpa) - Komiker Mike Krüger (63, "Der Nippel") kann sich ein Leben ohne Ehefrau Birgit nicht vorstellen. "Wir hatten das große Glück, dass wir uns kennengelernt haben, da hatten wir gar nichts und sind dann zusammen in dieses verrückte Showgeschäft hineingewachsen", sagte der Sänger, der in diesem Jahr sein 40. Bühnenjubiläum feiert, im dpa-Interview. Kennengelernt hat sich das Paar, als er 18 und sie 15 Jahre alt war. Das sei auch das Geheimnis ihrer langen Ehe. "Ganz wichtig ist, dass man vor dem Showbusiness zusammen kommt. Ich stelle mir das schwer vor, wenn ich schon "ein Star" gewesen wäre und hätte dann meine Frau kennengelernt. Dann ist es, glaube ich, nicht so einfach, herauszufinden: Findet die mich jetzt toll, weil ich ein Star bin oder findet die wirklich mich toll?"

