Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger AfD hat am Samstag Bernd Baumann zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Jörn Kruse an, der nicht erneut angetreten war. In seiner Rede vor der Wahl thematisierte der 57-jährige Selbstständige die Asylpolitik: "Im Orient und Afrika werden 100 Millionen Menschen durch die Grenzöffnung und Versprechen angelockt. Wir sind die einzige wirksame Kraft, die sich dem entgegenstellen kann", sagte der bisherige stellvertretende Parteivorsitzende. Er setzte sich mit 68 zu 49 Stimmen gegen Kay Gottschalk durch. Der zuvor von vielen Parteimitgliedern als Spitzenkandidat gehandelte frühere Innensenator Dirk Nockemann kandidierte überraschenderweise nicht. Als Grund gab er zeitliche Gründe an.