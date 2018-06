Sevilla (dpa) - In bester Torjäger-Manier hat der frühere Bundesliga-Profi Heiko Westermann seinen ersten Treffer für den spanischen Fußball-Erstligisten Betis Sevilla erzielt. Beim 2:0-Sieg des Aufsteigers bei Rayo Vallecano brachte der Abwehrspieler am Sonntag sein Team in Front.

Nach einem Doppelpass mit Rubén Castro vollstreckte Westermann aus 14 Metern (20. Minute) eiskalt. Zuvor hatte der 32 Jahre alte Ex-Nationalspieler den Konter mit einem 60-Meter-Lauf aus der eigenen Hälfte eingeleitet. Castro (60.) sorgte in der zweiten Halbzeit für den Endstand.

Westermann hatte nach der vergangenen Saison keinen neuen Vertrag beim Hamburger SV erhalten und war nach Spanien gewechselt.

