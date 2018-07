Hamburg (dpa/lno) - Auf einem Firmengelände in Hamburg-Wilhelmsburg hat es am Dienstagmorgen gebrannt. Ausgebrochen sei das Feuer in einer Paraffinanlage, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Eine elektrostatische Aufladung an der Paraffinanlage und eine anschließende Verpuffung habe das Feuer vermutlich verursacht, hieß es. Wie hoch der Sachschaden ist, war zunächst noch unklar.