Hamburg (dpa/lno) - sieht den Hamburger SV trotz der beiden jüngsten Niederlagen in der Fußball-Bundesliga nicht auf dem absteigenden Ast. "Eindeutig nein! Weil unsere Mannschaft weiter ist und ganz anders auftritt als in den vergangenen Jahren. Wir sind deutlich gefestigter", sagte er der "Hamburger Morgenpost" (Dienstag) in einem Interview. An seiner Saisonvorgabe, der zuletzt zweimal erst in der Relegation gerettete HSV dürfe nicht erneut in Abstiegsgefahr geraten, hält der Sportchef trotz der Rückschläge gegen Schalke 04 (0:1) und Hertha BSC (0:3) fest: "Dazu stehe ich."

Mit der Ausbeute des Tabellenelften von zehn Punkten aus acht Spielen ist Knäbel zufrieden, aber "was die Leistungen angeht, nicht." Vor allem von der Reservisten erwartet er mehr Druck auf die Stammkräfte. "Es ist ja schön, wenn die Mannschaft harmoniert. Was mir aber fehlt, ist ein größerer sportlicher Konkurrenzkampf. Das Gedränge um die Plätze muss auf höherem Niveau stattfinden", betonte der 49-Jährige.

Gerade die Bankdrücker müssten es Trainer Bruno Labbadia schwerer machen, seine erste Elf zu finden. Das gelte insbesondere für die zuletzt nicht überzeugende Offensive, die in den vergangenen vier Liga-Partien nur ein (Freistoß-)Tor zustande brachte. Deshalb mahnte Knäbel: "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Stempel eines Teams bekommen, das spielstark ist, aber nicht zum Abschluss kommt."

