Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli kann weiter auf seine treuen Fans bauen. Das nächste Heimspiel des Kiez-Clubs am 25. Oktober (13.30 Uhr) gegen Erstliga-Absteiger SC Freiburg ist ebenso mit 29 546 Besuchern ausverkauft wie das Gastspiel des 1. FC Nürnberg am 29. November (13.30 Uhr). Für diese beiden Partien seien nur noch VIP-Tickets erhältlich, teilte der FC St. Pauli am Dienstag mit. Für das Montags-Spiel am 9. November (20.15 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf sind hingegen noch Eintrittskarten erhältlich, hieß es dazu weiter.

Nach dem trainingsfreien Montag rollte der Ball am Dienstagvormittag auf dem Trainingsgelände an der Kollaustraße. Ehe das runde Leder im Mittelpunkt stand, wurden zunächst Sprinttests absolviert. Beim Trainingsspielchen mischte dann auch Cheftrainer Ewald Lienen mit.

Einige Kiez-Kicker waren bei der ersten Einheit in dieser Woche nicht auf dem Platz zu finden. So arbeiteten Torwart Robin Himmelmann sowie die Feldspieler Lennart Thy, Sebastian Maier, Marc Rzatkowski und Philipp Ziereis nach vorheriger Absprache individuell im Kraftraum.

