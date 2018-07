Hamburg (dpa) - Der Fußball-Bundesligist Hamburger SV will mit Rodolfo Esteban Cardoso trotz dessen Beurlaubung als Trainer der U 16-Junioren weiterhin zusammenarbeiten. "Rodolfo hat einen gültigen Vertrag beim HSV. In welcher Funktion er weiter für uns tätig sein wird, wird mit ihm besprochen", sagte Mediendirektor Jörn Wolf am Mittwoch. Tags zuvor hatte der HSV bekanntgegeben, dass Cardoso als Nachwuchscoach beurlaubt wurde. Nach sechs Spieltagen stehen die Hamburger in der B-Junioren Regionalliga Nord mit null Punkten am Tabellenende. "Ich kann dazu noch nicht viel sagen, außer, dass ich beurlaubt bin", sagte Cardoso dem Internetblog "Matz ab".

Erst im vergangenen Jahr musste der 48-Jährige seinen Posten als U 23-Coach des Vereins räumen. Damals drohte der Argentinier eine Klage auf unbefristete Anstellung an und wurde zunächst als Techniktrainer weiterbeschäftigt. Zuvor hatte der langjährige Taktgeber der Bundesliga-Mannschaft nach den Trennungen von Michael Oenning und Thorsten Fink zweimal interimsweise die Bundesliga-Mannschaft betreut.

Internetblog Matz ab

Mitteilung Hamburger SV