Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV und die Fluggesellschaft Emirates haben ihre Zusammenarbeit verlängert. Wie die Hanseaten am Mittwoch mitteilten, bleibt die Fluglinie aus Dubai für drei weitere Spielzeiten bis Juni 2019 auf den Trikots der Bundesliga-Profis. Die Partnerschaft besteht seit 2006. Kein Trikotsponsor war bislang in der über 125-jährigen Vereinsgeschichte so lange beim HSV. Im europäischen Fußball gehören neben dem HSV unter anderem Real Madrid, Paris Saint-Germain, AC Mailand, FC Arsenal, Benfica Lissabon und Olympiakos Piräus zu den Vereinen, die Emirates unterstützt.

Artikel auf HSV Homepage