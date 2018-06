Timmendorfer Strand (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat ein Testspiel beim schleswig-holsteinischen Verbandsligisten NTSV Strand 08 verloren. Die Hamburger unterlagen am Mittwochabend an der Ostsee mit 1:3 (0:1). Dennis Rosin (58.) glich zwischenzeitlich aus. Trainer Ewald Lienen wollte den Test am Timmendorfer Strand in der Länderspiel-Pause nutzen, um sich auch ein Bild von den Reservisten zu machen. Der Tabellendritte der 2. Liga muss am übernächsten Samstag im Auswärtsspiel bei FC Union Berlin antreten.

