Hamburg (dpa/lno) - Drei maskierte Männer haben am Mittwochabend eine Spielhalle in Hamburg-Steilshoop überfallen. Einer der Täter bedrohte einen 37-jährigen Spielhallen-Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und erbeutete 150 Euro, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Das Trio flüchtete. Eine Sofortfahndung mit sechs Polizeifahrzeugen blieb erfolglos.

