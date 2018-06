Hamburg (dpa/lno) - Hamburg legt heute erste Kostenberechnungen für Olympische Spiele 2024 in der Hansestadt vor. Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und der Chef der Senatskanzlei, Christoph Krupp, präsentieren den Finanzreport für Olympische und Paralympische Spiele in Hamburg 2024, um die sich die Hansestadt beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) beworben hat - wie auch Los Angeles, Paris, Rom und Budapest. Am 29. November sollen die Hamburger abstimmen, ob sie für Spiele in ihrer Stadt sind.

Broschüre Masterplan Olympische Spiele 2024