Hamburg (dpa/lno) - Die Produzenten der TV-Tragikomödie "Frauen" und des Kino-Psychodramas "One Floor Below" haben beim Hamburger Filmfest Preise abgeräumt. Brit Possardt von der Kölner Produktionsfirma Calypso Entertainment gewann mit "Frauen" die Auszeichnung als beste Deutsche Fernsehproduktion bei dem Festival, das seit Jahren eine eigene TV-Sektion im Programm hat. Alexander Ris und Jörg Rothe von der Neue Mediopolis Filmproduktion aus Leipzig erhielten die Ehrung für die beste Europäische Kino-Koproduktion, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Jeweils 25 000 Euro gab es für die Preisträger, gestiftet von der Kulturbehörde (Kino) und von der Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten (TV).

Possardt habe bei "Frauen" eine herausragende Gesamtleistung als Produzentin gezeigt, "weil hier alle Abteilungen kunstvoll ineinandergreifen" - von der Idee, über das Drehbuch mit hintergründigen Dialogen, die Kamera- und Regieführung sowie das fantastische Schauspielensemble, wurde die Jury in der Mitteilung zitiert. Der mit Katja Riemann, Nicolette Krebitz und Sophie von Kessel besetzte Film, der von zwei Schwestern und ihrer krebskranken Freundin handelt, schaffe einen Spagat zwischen Lachen und Weinen, "den man so nicht häufig im Deutschen Fernsehen sieht".

Der Kinofilm "One Floor Below", der den Alltag eines Familienvaters im postkommunistischen Rumänien erzählt, habe besonders durch eine "genaue Beobachtung, seine schlichte Eleganz und subtil geschilderte Handlungsstränge" bestochen, hieß es weiter. Auch die Koproduktionsfirma Multi Media Est aus Bukarest wurde geehrt.

Das 23. Filmfest endet am Samstagabend mit dem Film "Paradise" sowie der Vergabe weiterer Auszeichnungen. Das zehntägige Festival hatte 172 Beiträge aus 52 Ländern im Programm.

