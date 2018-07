Hamburg (dpa/lno) - Einen Tag nach der Präsentation des Finanzplans für Olympische Spiele 2024 in Hamburg hat DOSB-Präsident Alfons Hörmann der deutschen Bewerbung ein glänzendes Zwischenzeugnis ausgestellt. Mit den geplanten Sportstätten in einer Größenordnung von etwa 2 Milliarden Euro folge die Bewerbung genau dem Ansatz, den das Internationale Olympische Komitee (IOC) vorgegeben habe, sagte Hörmann am Freitag in der Hansestadt. Hamburg habe bis heute keinen Fehler gemacht. Am Donnerstag war bekanntgegeben worden, dass die Sommerspiele 2024 in Hamburg 11,2 Milliarden Euro kosten würden. Auf den deutschen Steuerzahler kämen demnach 7,4 Milliarden Euro zu.