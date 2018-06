Doha (dpa/lno) - Hamburg darf 2017 die Weltmeisterschaften im Amateur-Boxen ausrichten. Das hat das Exekutivkomitee des Boxweltverbandes AIBA am Dienstag in Doha beschlossen. Die Hansestadt setzte sich gegen die russische Olympia-Stadt Sotschi und die usbekische Hauptstadt Taschkent durch. Mit den Titelkämpfen will Hamburg sein Renommee im Rennen um die Vergabe der Olympischen Spiele 2024 erhöhen. Die WM-Bewerbung präsentierte der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) gemeinsam mit Hamburgs Sport-Staatsrat Christoph Holstein. In Katar dabei waren auch die Geschäftsführer der Olympia-Bewerbungsgesellschaft, Nikolas Hill und Bernhard Schwank.

