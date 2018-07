Paderborn (dpa/lno) - Bundesliga-Absteiger SC Paderborn verhandelt mit Stefan Effenberg über ein Engagement als Trainer. "Ich kann bestätigen, dass es heute Gespräche geben wird", sagte Clubsprecher Matthias Hack am Dienstag und ergänzte: "Dann müssen wir schauen, wie sich die Dinge entwickeln." Demnach treffen sich SC-Präsident Wilfried Finke, Geschäftsführer Sport Michael Born und Effenberg heute auf Mallorca. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass in den Verhandlungen zwischen dem Erstliga-Absteiger und dem Hamburger nur noch letzte Details zu klären seien. Anfang Oktober war Markus Gellhaus als Coach in Paderborn beurlaubt worden.