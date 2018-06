Hamburg (dpa/lno) - Der TV-Moderator Jörg Pilawa hat am Dienstag im Hamburger Tierpark Hagenbeck ein junges Walross-Mädchen auf den Namen "Loki" getauft. Dabei hat er das 111 Kilo schwere Jungtier mit einem großen Schluck Elbwasser übergossen. Der Nachwuchs quiekte aufgeregt.

Als Hamburger dachte Pilawa bei dem Namen "sofort an 'Loki' Schmidt, das ist ganz klar". Und obwohl der Name auf einen männlichen Gott nordischer Sagen zurückgeht, sei er heute ein geläufiger Spitzname und weiblich besetzt, wie eine Mitarbeiterin des Zoos erläuterte.

Pilawa habe sich vor der Taufe intensiv mit der Tiergattung beschäftigt und möchte sich auch weiterhin um seine Patin kümmern: "Loki wird das kommende Jahr noch ganz eng bei Mami sein, aber danach, wenn sie dann selber feste Nahrung zu sich nimmt, werde ich regelmäßig da sein. Und spätestens wenn sie in die Pubertät kommt, werde ich sie vor der Männerwelt natürlich warnen und schützen."

Das Junge war am 5. Juni geboren worden. Es ist nach Angaben des Zoos das erst zweite in Deutschland geborene Walross. Besonders der Norden Deutschlands hat eine herzliche Verbindung zu den Raubtieren aus Kanada, Russland und Grönland. Ende der 1970er Jahre hatte sich ein hanseatisches Walross zu einem Fernsehstar entwickelt: "In der Tradition von Antje sage ich ihr eine riesengroße Filmkarriere voraus", prophezeite Pilawa seiner "Loki".

