Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Fußball-Profis Albin Ekdal (Schweden), Emir Spahic (Bosnien-Herzegowina) und Zoltan Stieber (Ungarn) haben sich für die Playoffs zur EM 2016 in Frankreich qualifiziert, können dort aber nicht aufeinandertreffen. In den K.o.-Spielen in einem Monat sind die drei Auswahlteams gesetzt. Die Auslosung für die vier Play-off-Paarungen der Gruppendritten findet an diesem Sonntag im schweizerischen Nyon statt. Mögliche Gegner sind Dänemark, Norwegen, Irland und Slowenien. Johan Djourou mit der Schweiz und Ivica Olic mit Kroatien sind direkt für die EM qualifiziert.

