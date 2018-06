Hamburg (dpa/lno) - Das NOlympia-Netzwerk hält den vom Senat vorgelegten Finanzreport zur Austragung Olympischer Spiele 2024 in Hamburg für ungenügend. "Er erfüllt nicht die Mindestanforderung an eine nachvollziehbare Darstellung der geplanten Finanzierung", sagte NOlympia-Aktivist Michael Rothschuh am Mittwoch. So behaupte der Report nur, belege aber nichts. "Er begründet keine Zahlen, er setzt sie einfach." Für diesen Freitag rief das Netzwerk zu einer Nachttanzdemo auf, um noch einmal seinen Argumenten gegen das Sportgroßereignis Nachdruck zu verleihen. So befürchten die Gegner etwa massive Mietsteigerungen, Einschränkungen der Persönlichkeitsrechte und weitere soziale Einschnitte. Am 29. November entscheiden die Bürger der Hansestadt in einem Referendum über die Bewerbung Hamburgs.