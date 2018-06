Hamburg (dpa/lno) - Trainer Bruno Labbadia macht die Torhüterfrage beim Hamburger SV spannend. Nach zuletzt guten Leistungen von Jaroslav Drobny will der Coach erst kurz vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen entscheiden, ob er zum zweiten Mal in der Saison im Tor wechselt. Wegen einer Schulterverletzung des Ex-Leverkuseners René Adler hatte Drobny am vierten Spieltag den Posten zwischen den Pfosten eingenommen. Der Tscheche, der am Sonntag 36 Jahre alt wird, blieb drei der fünf Spiele ohne Gegentreffer. Zuletzt gab es ein 0:3 gegen Hertha BSC. "Das ist eine enge Kiste, ich werde am Freitag mit den Spielern sprechen", sagte Labbadia am Donnerstag.

Mittelfeldspieler Gojko Kacar fällt aus und wird noch länger mit seinen Rückenbeschwerden zu tun haben. "Er muss die Bandscheibenproblematik in den Griff bekommen und absolviert ein Aufbauprogramm für einen stabileren Rumpf", erklärte Labbadia. Der Serbe habe einen Rückschlag erlitten und leide unter Schmerzen.

Nach dem hitzigen Heimspiel der Vorsaison (1:0) appellierte der Fußball-Lehrer an die sportliche Fairness der beiden Teams: "Ich habe keine Lust, es unnötig anzuheizen, aber es wird immer ein Spiel mit vielen Zweikämpfen sein." Besonders wegen des viel diskutierten Abschieds der ehemaligen HSV-Profis Hakan Calhanoglu und Jonathan Tah droht Bayer wieder ein frostiger Empfang im Volksparkstadion. "Letztes Jahr war es hier extrem: einerseits extrem geil, andererseits extrem gereizt", sagte Dennis Diekmeier zur Atmosphäre in der vergangenen Spielzeit.

HSV-Homepage