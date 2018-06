Hamburg (dpa) - Bayer Leverkusen hinkt den eigenen Erwartungen in der Fußball-Bundesliga weiter hinterher. Trotz einer bärenstarken ersten Halbzeit und mehrerer Großchancen musste sich der ambitionierte Champions-League-Teilnehmer am Samstag beim Hamburger SV mit einem torlosen Unentschieden zufrieden geben und rangiert weiter nur im Tabellen-Mittelfeld. Vor 54 957 Zuschauern im nicht ganz ausverkauften Volksparkstadion avancierte der ins Tor zurückgekehrte HSV-Schlussmann René Adler zum Garanten des Punktgewinns. Der frühere Leverkusener rettete gegen seinen Ex-Club mehrmals großartig und verhinderte die durchaus mögliche dritte HSV-Niederlage in Serie.

